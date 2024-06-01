Алексей Текслер о парке Тищенко: Как во времена моего детства

В челябинским парке «Металлург» имени Тищенко 1 июня запустили новые аттракционы. Одновременно состоялся фестиваль детства и юности. В День защиты детей в парке устроили концерты, игры и мастер-классы. На празднике побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
— Очень рад, что парк полный, как во времена моего детства, — заметил глава региона. — Уверен, что парк будет пользоваться популярностью не только у жителей Металлургического района, но и у жителей всего города.
Парк благоустраивают уже четыре года. В зоне отдыха появились спортивные площадки, новые деревянные скульптуры и игровые комплексы. Одно из последних дополнений — первая в Челябинске парковая библиотека. Она расположилась напротив главной сцены и начала работу в первый день лета.