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На Украине сделали необычное заявление о солдатах ВСУ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинским солдатам не разрешают пользоваться рациями из-за опасности их сдачи в плен, заявил военнослужащий ВСУ Антон Черный в интервью YouTube-каналу «Alpha media».

Источник: AP 2023

«У нас рацию не дают, потому что могут в плен попасть. То есть если они (российские военные. — Прим. ред.) рацию нашу захватывают, то они нас слышат, и, соответственно, уже надо менять полностью все каналы», — отметил он.

По мнению военнослужащего, солдатам также не следует много знать, чтобы они впоследствии не выдавали информацию России.

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше двух тысяч семисот единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.