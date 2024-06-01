«У нас рацию не дают, потому что могут в плен попасть. То есть если они (российские военные. — Прим. ред.) рацию нашу захватывают, то они нас слышат, и, соответственно, уже надо менять полностью все каналы», — отметил он.
По мнению военнослужащего, солдатам также не следует много знать, чтобы они впоследствии не выдавали информацию России.
Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше двух тысяч семисот единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.