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Турция может рассмотреть возможность вывода войск из Сирии

СТАМБУЛ, 1 июн — РИА Новости. Турция может рассмотреть возможность вывода войск с территории Сирии, если граница Турции будет обезопасена, заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

Источник: AP 2023

«Мы готовы оказать всевозможную поддержку в том, что касается принятия всеобъемлющей конституции, проведения свободных выборов, полномасштабной нормализации и обеспечения безопасной обстановки (в Сирии — ред.). Только после того, как это будет сделано, а наша граница будет полностью безопасной, мы сможет рассмотреть вывод (войск — ред.), если понадобится», — цитирует заявление министра после учений EFES-2024 телеканал TRT Haber.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре 2022 года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Сирийский президент Башар Асад ранее говорил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.