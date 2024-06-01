Турция может рассмотреть возможность вывода войск из Сирии

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре 2022 года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Сирийский президент Башар Асад ранее говорил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.