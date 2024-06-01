Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кику: референдум может еще сильнее расколоть общество

Бывший премьер министр Молдовы — об опасности запланированного на осень плебисцита.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Референдум Санду не про вступление в ЕС, он про игнорирование требований национального законодательства к переговорному процессу, считает Кику.

По словам экс-премьера, референдум приведет к еще большему расколу в обществе. Более того, измененная формулировка вопроса таит в себе большую опасность.

«Проект нового раздела Конституции предусматривает, что требование к некоторым категориям законопроектов о двух третях голосов депутатов будет сокращена до простого большинства. Это референдум не про присоединение к Евросоюзу, он игнорирования требований к переговорному процессу».

утверждает Кику

Референдум о вступлении Молдовы в ЕС

В конце декабря 2023 года Майя Санду заявила о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок и выступила с инициативой проведения в стране референдума на тему вступления Молдовы в Европейский союз. При этом она не уточнила, будет ли этот референдум конституционным или консультативным. На последнем заседании парламента в 2023 году депутаты парламента проголосовали за изменения в Кодекс о выборах, которые предполагают, что республиканский референдум может проводиться в один день с парламентскими и президентскими выборами.