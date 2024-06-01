Днепрогэс находится в критическом состоянии, заявили власти Украины

«Сейчас ДнепроГЭС находится в критическом состоянии. Речь уже не идет даже о выработке электроэнергии, по состоянию на сегодняшний день перекрыто полностью движение с левого берега на правый, поэтому наши жители ограничены в трафике. В качестве объезда используются два моста, на которых налажена логистика в обе стороны», — заявил Федоров в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что восстановить трафик на ДнепроГЭС за считанные часы, как планировалось ранее, не удалось.
Ранее в субботу Федоров сообщал о том, что после ударов по ДнепроГЭС, движение транспорта через дамбу энергообъекта будет закрыто на два дня, специалисты проводят осмотр повреждений.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.