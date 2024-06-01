«Три направления»: украинский полковник сделал тревожное заявление о ВСУ

«Что касается ситуации на восточном фланге российско-украинского фронта, там ситуация намного более сложная. Три направления: Покровское, Кураховское и Краматорское — там противник задействует невероятное количество ресурсов, имеет серьезное преимущество и в артиллерийском вооружении, и в авиационной технике», — отметил он.