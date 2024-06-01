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«Три направления»: украинский полковник сделал тревожное заявление о ВСУ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинская армия сталкивается с серьезными трудностями на восточном фланге СВО из-за преимущества российских военных, заявил бывший глава пресс-службы генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в интервью телеканалу НТА.

Источник: © РИА Новости

«Что касается ситуации на восточном фланге российско-украинского фронта, там ситуация намного более сложная. Три направления: Покровское, Кураховское и Краматорское — там противник задействует невероятное количество ресурсов, имеет серьезное преимущество и в артиллерийском вооружении, и в авиационной технике», — отметил он.

По словам полковника, российские военные ежедневно продвигаются вперед из-за «тотального» преимущества в ресурсах.

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше двух тысяч семисот единиц вооружения.