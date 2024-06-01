Посол Беларуси принял участие в открытии гимназии вблизи Орла

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой принял участие в открытии гимназии имени Петра Столыпина и памятнику реформатору в пригороде Орла, сообщила пресс-служба дипмиссии.
«В деревне Сабуровские Выселки недалеко от Орла состоялось открытие сельскохозяйственной гимназии имени Петра Столыпина, а также памятника знаменитому реформатору», — говорится в сообщении.
Крутой назвал Столыпина, который в 1902—1903 годах являлся губернатором Гродно, не чужим для Беларуси человеком.
В учебном заведении был открыт учебный класс завода «Гомсельмаш», где гимназисты будут учиться работать с белорусской сельскохозяйственной техникой.
Крутой также передал присутствующим приветствие от президента Беларуси Александра Лукашенко, который интересовался данным проектом под Орлом и уполномочил белорусских дипломатов участвовать в открытии гимназии.
Он назвал Столыпина еще одной из многочисленных нитей между Беларусью и Россией, а также напомнил, что тот в свое время провел важнейшую сельскохозяйственную реформу.
Столыпин в 1906—1911 годах был председателем Совета министров и министром внутренних дел Российской империи. Он 1 сентября 1911 года был смертельно ранен в Киеве при покушении террориста-революционера, а спустя четыре дня умер.