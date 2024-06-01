Зеленский заявил, что Трамп может стать «президентом-лузером»

Однако такое решение, по его мнению, приведет к тому, что США потеряют статус мирового лидера. «Неужели он (Трамп. — РБК) хочет быть потом президентом-лузером? <…> Представьте на секунду, что после этого [президент России Владимир] Путин пойдет дальше. Так кем будет для всего мира тогда этот новый президент Соединенных Штатов? Он будет очень слабым. А это говорит не о нем, а об институциональности Соединенных Штатов», — сказал Зеленский.