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Житель Омской области с позывным «Пикник» вернулся из украинского плена

После лечения и реабилитации в Москве региональные власти окажут поддержку вернувшемуся участнику СВО.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Житель посёлка Тевриз Омской области оказался в числе 75-ти военных, возвращённых из украинского плена, — сообщил губернатор Виталий Хоценко.

По словам главы региона омич с позывным «Пикник» скоро вернётся домой к семье. Губернатор пообещал, что на родине ему помогут.

«По возвращении обязательно поддержим. Такую задачу поставил региональному Фонду “Защитники Отечества” и главе Тевризского района Сергею Александровичу Чебоксарову», — сообщил Хоценко.

По информации минобороны, 75 российских пленных военнослужащих были обменяны на 75 военнопленных ВСУ, при посредническом участии гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов. Российских военных 1 июня доставили в Москву на самолёте, здесь они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях ведомства.