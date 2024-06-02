Житель Омской области с позывным «Пикник» вернулся из украинского плена

По информации минобороны, 75 российских пленных военнослужащих были обменяны на 75 военнопленных ВСУ, при посредническом участии гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов. Российских военных 1 июня доставили в Москву на самолёте, здесь они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях ведомства.