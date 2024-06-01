В Иране первая женщина-кандидат прошла регистрацию на президентских выборах

Раиси было 63 года, он занимал пост президента Ирана с августа 2021 года. В своем предвыборном послании он заявлял, что намерен бороться с коррупцией и бедностью в стране, а также защищать права своих граждан. До этого Раиси был верховным судьей Ирана. В этой должности он развернул крупномасштабную антикоррупционную кампанию, а также инициировал разработку законопроектов по защите женщин от домашнего насилия.