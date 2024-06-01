В Иране первая женщина-кандидат прошла регистрацию на президентских выборах

Как отмечает агентство, после регистрации Элахиан заявила, что ее девизом будет «здоровое правительство, здоровая экономика и здоровое общество». Она подчеркнула, что гордится достижениями страны и пообещала представить новую версию управления, в которой используется потенциал молодежи и ценятся политические и общественные свободы.
Сама политик прокомментировала свою регистрацию на выборах в соцсети Х (бывш. Twitter).
«Солнце надежды и чести взойдет над исламским Ираном с надеждой на светлое будущее и достижение вершины почета. Посоветовавшись со старейшинами, через несколько часов я буду присутствовать в избирательном штабе страны как маленькая часть женского сообщества моей страны», — написала она.
Ранее заявку на участие в выборах президента Ирана также подал экс-спикер парламента страны Али Лариджани. Он отметил, что одним из приоритетов его политики в случае избрания станет «решение проблемы американских санкций». Кроме того, свою кандидатуру зарегистрировал бывший глава Центрального банка страны Абд-оль Насер Хеммати, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Сейед Вахид Хагганиан.
Пятидневный процесс регистрации начался в четверг, 30 мая.
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая в авиакатастрофе. Авария произошла, когда он возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, в потерпевшем крушение вертолете среди прочих находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов, два из которых благополучно добрались до места назначения. Была создана комиссия по расследованию катастрофы.
Мохаммад Мохбер как первый вице-президент Ирана временно исполняет обязанности главы государства в течение 50 дней до новых выборов на пост лидера страны. Раиси 23 мая был похоронен в мавзолее имама Резы в Мешхеде. Тысячи людей в иранском городе Мешхед пришли проститься с президентом.
Раиси было 63 года, он занимал пост президента Ирана с августа 2021 года. В своем предвыборном послании он заявлял, что намерен бороться с коррупцией и бедностью в стране, а также защищать права своих граждан. До этого Раиси был верховным судьей Ирана. В этой должности он развернул крупномасштабную антикоррупционную кампанию, а также инициировал разработку законопроектов по защите женщин от домашнего насилия.