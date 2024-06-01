В Госдепе высказались о легитимности Зеленского

В Евросоюзе и ООН заявили, что продолжат считать Зеленского президентом, несмотря на истечение срока его полномочий. Сам Зеленский сказал, что его пять лет на посту главы Украины «еще не закончились» — по его словам, «из-за военного положения они продолжаются». Он заявил, что его «не сильно беспокоит» обсуждение его нелегитимности.