Глава комитета НАТО Бауэр: альянс договорился применять 5-ю статью при кибератаках

В мае поверенного в делах посольства России в Берлине вызвали в МИД Германии из-за взломов электронных почт депутатов Социал-демократической партии Германии в январе 2023 года. По версии Германии, за атаками стоит хакерская группировка APT28. По информации немецких спецслужб, хакерская группировка связана с российской разведкой. В тот же день Чехия заявила, что в 2023 году несколько учреждений стали жертвами APT28.