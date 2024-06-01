Глава комитета НАТО Бауэр: альянс договорился применять 5-ю статью при кибератаках

«В НАТО мы со всеми союзниками договорились, что в принципе кибератака может стать… поводом для задействования 5-й статьи», — сказал Бауэр (запись трансляции опубликована на YouTube-канале форума).
По словам Бауэра, нужно учитывать несколько факторов, в частности необходимо установить непосредственных организаторов, а не место, в котором расположены серверы. Также необходимо понять, насколько нападение было «разрушительным для общества».
«Если это означает, что критические сервисы наших обществ поставлены под угрозу таким образом, что общества не могут функционировать, тогда мы близко подходим к точке, где мы можем отреагировать способом, близким к ответу на физическую атаку», — сказал Роб Бауэр.
25 мая Йенс Столтенберг предупредил, что статью о коллективной обороне могут применить, если кибератаки были масштабными. По его словам, в таком случае альянс готов действовать не только в цифровой сфере. В материале The Economist отмечается, что предупреждение Йенса Столтенберга касается России.
В мае поверенного в делах посольства России в Берлине вызвали в МИД Германии из-за взломов электронных почт депутатов Социал-демократической партии Германии в январе 2023 года. По версии Германии, за атаками стоит хакерская группировка APT28. По информации немецких спецслужб, хакерская группировка связана с российской разведкой. В тот же день Чехия заявила, что в 2023 году несколько учреждений стали жертвами APT28.