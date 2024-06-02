Хлопчик, ты чей будешь: Назначенный Санду генпрокурор Молдовы поддержал Плахотнюка и этого даже не стесняется

Тогда альянсу ACUM (политический блок PAS и Платформы «ДА») — ПСРМ пришлось изменить законодательство, чтобы отравить в отставку с должности генпрокурора ставленника Плахотнюка Эдуарда Харунжена. Впоследствии, альянс назначил и.о. главы Генпрокуратуры Думитру Робу. Он, кстати, тоже подписался под этой декларацией.