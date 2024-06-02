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Хлопчик, ты чей будешь: Назначенный Санду генпрокурор Молдовы поддержал Плахотнюка и этого даже не стесняется

Неожиданный факт из профессиональной деятельности Иона Мунтяну раскрывает сущность недавно назначенного силовика.

Источник: Комсомольская правда

Назначенный Майей Санду на должность генпрокурора Ион Мунтяну в период политического кризиса 2019 года подписался под декларацией, фактически в защиту режима Плахотнюка.

Тогда альянсу ACUM (политический блок PAS и Платформы «ДА») — ПСРМ пришлось изменить законодательство, чтобы отравить в отставку с должности генпрокурора ставленника Плахотнюка Эдуарда Харунжена. Впоследствии, альянс назначил и.о. главы Генпрокуратуры Думитру Робу. Он, кстати, тоже подписался под этой декларацией.

«Политики предпринимают настойчивые попытки в спешке изменить закон о прокуратуре. Вызывает обеспокоенность, эта инициатива продвигается в условиях глубокого политического кризиса», — говорилось в тексте декларации.