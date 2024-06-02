Telegraph: МИ-5 поручили сосредоточиться на шпионах из России, Китая и Ирана

В 2021 году правительство Великобритании ввело новый закон, по которому все, кто работает в стране от имени иностранных правительств, будут должны зарегистрировать своё присутствие в стране. Невыполнение закона будет считаться уголовным преступлением и повлечёт судебное преследование, а также депортацию. Газета Times рассказывала, что таким образом власти хотят защитить Великобританию от «враждебных государств».