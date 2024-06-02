Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: МИ-5 поручили сосредоточиться на шпионах из России, Китая и Ирана

Кабинет министров Великобритании поручил службе контрразведки МИ-5 перенаправить усилия с борьбы с террористами на борьбу со «шпионами» из России, Ирана и Китая, пишет газета Telegraph.

Источник: Комсомольская правда

Источник издания в правительстве сообщил, что причинами такого решения стали специальная военная операция (СВО) на Украине, рост числа якобы китайских агентов в Соединенном королевстве и предполагаемое использование Ираном организованной преступности для давления на политиков.

Прежде разведка Великобритании выразила обеспокоенность тем, что Пекин якобы нанимает их бывших военных летчиков, предлагая солидную годовую зарплату в размере примерно 240 000 фунтов стерлингов. Как сообщала газета New York Times, Пекин завербовал до 30 отставных британских летчиков, что побудило военную разведку Великобритании объявить «предупреждение об угрозе».

В 2021 году правительство Великобритании ввело новый закон, по которому все, кто работает в стране от имени иностранных правительств, будут должны зарегистрировать своё присутствие в стране. Невыполнение закона будет считаться уголовным преступлением и повлечёт судебное преследование, а также депортацию. Газета Times рассказывала, что таким образом власти хотят защитить Великобританию от «враждебных государств».