Telegraph: МИ-5 поручили сосредоточиться на шпионах из России, Китая и Ирана

Источник издания в правительстве сообщил, что причинами такого решения стали специальная военная операция (СВО) на Украине, рост числа якобы китайских агентов в Соединенном королевстве и предполагаемое использование Ираном организованной преступности для давления на политиков.
Прежде разведка Великобритании выразила обеспокоенность тем, что Пекин якобы нанимает их бывших военных летчиков, предлагая солидную годовую зарплату в размере примерно 240 000 фунтов стерлингов. Как сообщала газета New York Times, Пекин завербовал до 30 отставных британских летчиков, что побудило военную разведку Великобритании объявить «предупреждение об угрозе».
В 2021 году правительство Великобритании ввело новый закон, по которому все, кто работает в стране от имени иностранных правительств, будут должны зарегистрировать своё присутствие в стране. Невыполнение закона будет считаться уголовным преступлением и повлечёт судебное преследование, а также депортацию. Газета Times рассказывала, что таким образом власти хотят защитить Великобританию от «враждебных государств».