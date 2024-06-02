Президент Борич: Чили присоединится к иску ЮАР в суде ООН против Израиля

В конце декабря 2023 года ЮАР подала иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. Претория призвала суд принять временные меры в отношении израильских властей.
По словам Борича, в секторе Газа уже насчитывается свыше 35 тысяч погибших. Это, подчеркнул он, гуманитарная катастрофа.
«Чили поддержит дело, которое представила Южная Африка против Израиля в международном суде. Я поручил МИД подготовить доклад с нашими аргументами», — цитирует РИА Новости Борича.
В результате действий Израиля в секторе Газа с октября 2023 года погибли свыше 36,2 тысячи палестинцев. Еще почти 82 тысячи — пострадали. Количество убитых детей превысило 15 тысяч — это более 40 процентов от общего количества жертв конфликта.