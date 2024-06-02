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Президент Борич: Чили присоединится к иску ЮАР в суде ООН против Израиля

Чили присоединится к иску, который ЮАР подала против Израиля в Международный суд ООН в Гааге. Об этом сообщил президент латиноамериканской страны Габриэль Борич, пишет издание La Tercera.

Источник: Российская газета

В конце декабря 2023 года ЮАР подала иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. Претория призвала суд принять временные меры в отношении израильских властей.

По словам Борича, в секторе Газа уже насчитывается свыше 35 тысяч погибших. Это, подчеркнул он, гуманитарная катастрофа.

«Чили поддержит дело, которое представила Южная Африка против Израиля в международном суде. Я поручил МИД подготовить доклад с нашими аргументами», — цитирует РИА Новости Борича.

Напомним, в середине мая Египет заявил о намерении официально вмешаться для поддержки иска, который ЮАР подала против Израиля в Международном суде ООН. В МИД страны пояснили, что Каир решил пойти на такой шаг из-за роста эскалации в секторе Газа и наращивания израильской агрессии против населения анклава.

В результате действий Израиля в секторе Газа с октября 2023 года погибли свыше 36,2 тысячи палестинцев. Еще почти 82 тысячи — пострадали. Количество убитых детей превысило 15 тысяч — это более 40 процентов от общего количества жертв конфликта.

ООН