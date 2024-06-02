Пентагон закупит труды западных авторов о военной стратегии России

Будут закуплены книги «Стратегия: основа российской военной стратегии» лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана, «Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав» Эндрю Моргана и книга о российско-украинском конфликте английского автора Самэуля Рамани. Отмечается, что для обучения военных летчиков планируется также закупка книг о Китае, искусственном интеллекте и космических стратегиях.