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Пентагон закупит труды западных авторов о военной стратегии России

Пентагон объявил тендер на закупку книг о российской военной стратегии. Для каждого издания западных авторов предусмотрено $600.

Источник: Reuters

На закупку обратило внимание «РИА Новости». Тендер объявлен в интересах Военно-воздушных сил США для обучения. Срок поставки — до середины июня.

Будут закуплены книги «Стратегия: основа российской военной стратегии» лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана, «Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав» Эндрю Моргана и книга о российско-украинском конфликте английского автора Самэуля Рамани. Отмечается, что для обучения военных летчиков планируется также закупка книг о Китае, искусственном интеллекте и космических стратегиях.