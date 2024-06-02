Демешин о Хабаровском крае: Мы — отличный регион!

«Это регион с великолепной природой, это регион с самодостаточными, уверенными в себе людьми. Пять лет назад, когда генеральный прокурор мне доверил компетенцию Сибири и Дальнего Востока, я, объехав ряд городов нашей страны, выбрал для жительства именно Хабаровск, и именно здесь я прописан. Красивый город, прекрасный регион, люди уверены в себе и способны менять мир вокруг себя. Конечно, надо это поддерживать, и я буду это делать», — отметил врио губернатора в интервью одному из местных телеканалов.