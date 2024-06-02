Демешин о Хабаровском крае: Мы — отличный регион!

Несмотря на то, что на новую должность Дмитрий Демешин был назначен не так давно, он хорошо знаком с нашим регионом и оценивает его очень высоко, как территорию с великолепным потенциалом, который требует развития. По мнению врио губернатора, совершенно не случайно президент Российской Федерации свою первую рабочую поездку совершил именно в Хабаровский край.
«Это регион с великолепной природой, это регион с самодостаточными, уверенными в себе людьми. Пять лет назад, когда генеральный прокурор мне доверил компетенцию Сибири и Дальнего Востока, я, объехав ряд городов нашей страны, выбрал для жительства именно Хабаровск, и именно здесь я прописан. Красивый город, прекрасный регион, люди уверены в себе и способны менять мир вокруг себя. Конечно, надо это поддерживать, и я буду это делать», — отметил врио губернатора в интервью одному из местных телеканалов.
Эксперты отмечают, что основной темой интервью Дмитрия Демешина было уважение к Хабаровскому краю и его жителям. Врио губернатора искренне гордится своим регионом и его активными и талантливыми жителями.
Именно уважение к людям определяет подход Дмитрия Демешина к своей работе и к работе других должностных лиц. Он считает важным смотреть на свою работу глазами простого человека, который пользуется государственными или муниципальными услугами. Такой подход позволяет критически оценивать свою работу и анализировать, что нужно исправить, чтобы уже в ближайшее время улучшить ситуацию.