Военный из Красноярского края вернулся из украинского плена

Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин.
Политик сообщил, что в рамках недавнего обмена пленными лично занимался возвращением бойцов из Красноярского края и Новосибирской области.
«Ребята должны знать, что Родина их не забыла», — написал Швыткин.
Уточняется, что вернувшийся военнослужащий из края — житель Березовского района.
Депутат поблагодарил МО РФ и уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.
Ранее сообщалось, что из плена ВСУ освободили 33-летнего военного из Красноярска.