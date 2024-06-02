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Военный из Красноярского края вернулся из украинского плена

Военный из пригорода Красноярска вернулся домой из украинского плена.

Источник: Freepik

Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Политик сообщил, что в рамках недавнего обмена пленными лично занимался возвращением бойцов из Красноярского края и Новосибирской области.

«Ребята должны знать, что Родина их не забыла», — написал Швыткин.

Уточняется, что вернувшийся военнослужащий из края — житель Березовского района.

Депутат поблагодарил МО РФ и уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

Ранее сообщалось, что из плена ВСУ освободили 33-летнего военного из Красноярска.