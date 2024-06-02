Власти Боснии и Герцеговины перепродают оружие Киеву, заявил Додик

«Мы можем видеть, что куда поставляется, и следить за этим. Крупнейшие заказчики в последнее время — страны НАТО, а также страны, относящиеся к арабскому миру. Мы так выяснили, что Испания перепродавала. Но они никогда не делают этого из первых рук — из БиГ, например, в Швейцарию, а оттуда — на Украину. Нет, они устраивают три-четыре перепродажи», — сказал он.
Политик пояснил, что оборонные предприятия на территории Федерации БиГ контролирует НАТО.
«В последнее время правительство Федерации БиГ, их собственник, согласилось с тем, чтобы в число владельцев вошли американские фонды. Это говорит о том, что они хотят развить и усилить этот момент», — добавил Додик.
Он подчеркнул, что, хотя Республика Сербская не может существенно повлиять на ситуацию, но она получает информацию и препятствует прямым поставкам на Украину.
В марте министр внешней торговли и экономических связей БИГ Сташа Кошарац (представитель Республики Сербской) потребовал от властей Федерации БиГ провести проверку на оборонных предприятиях Pretis и BNT Novi Travnik. Тогда в интернете появились фотографии солдат ВСУ с боеприпасами боснийского производства для минометов калибра 82 и 120 миллиметров. Требование о проверке в Федерации БИГ проигнорировали.
Кроме того, министр обороны БиГ Зукан Хелез упоминал, что в Федерации БиГ производят дроны-камикадзе для поставок на Украину. На просьбу министра безопасности серба Ненада Нешича объяснить, о каких предприятиях идет речь, он не ответил.