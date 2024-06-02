Власти Боснии и Герцеговины перепродают оружие Киеву, заявил Додик

«Мы можем видеть, что куда поставляется, и следить за этим. Крупнейшие заказчики в последнее время — страны НАТО, а также страны, относящиеся к арабскому миру. Мы так выяснили, что Испания перепродавала. Но они никогда не делают этого из первых рук — из БиГ, например, в Швейцарию, а оттуда — на Украину. Нет, они устраивают три-четыре перепродажи», — сказал он.