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Власти Боснии и Герцеговины перепродают оружие Киеву, заявил Додик

БЕЛГРАД, 2 июн — РИА Новости. Власти Федерации Боснии и Герцеговины (мусульманско-хорватская часть страны) поставляют оружие Киеву, перепродавая его через цепочку посредников, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской (другой части БиГ) Милорад Додик.

Источник: РИА "Новости"

«Мы можем видеть, что куда поставляется, и следить за этим. Крупнейшие заказчики в последнее время — страны НАТО, а также страны, относящиеся к арабскому миру. Мы так выяснили, что Испания перепродавала. Но они никогда не делают этого из первых рук — из БиГ, например, в Швейцарию, а оттуда — на Украину. Нет, они устраивают три-четыре перепродажи», — сказал он.

Политик пояснил, что оборонные предприятия на территории Федерации БиГ контролирует НАТО.

«В последнее время правительство Федерации БиГ, их собственник, согласилось с тем, чтобы в число владельцев вошли американские фонды. Это говорит о том, что они хотят развить и усилить этот момент», — добавил Додик.

Он подчеркнул, что, хотя Республика Сербская не может существенно повлиять на ситуацию, но она получает информацию и препятствует прямым поставкам на Украину.

В марте министр внешней торговли и экономических связей БИГ Сташа Кошарац (представитель Республики Сербской) потребовал от властей Федерации БиГ провести проверку на оборонных предприятиях Pretis и BNT Novi Travnik. Тогда в интернете появились фотографии солдат ВСУ с боеприпасами боснийского производства для минометов калибра 82 и 120 миллиметров. Требование о проверке в Федерации БИГ проигнорировали.

Кроме того, министр обороны БиГ Зукан Хелез упоминал, что в Федерации БиГ производят дроны-камикадзе для поставок на Украину. На просьбу министра безопасности серба Ненада Нешича объяснить, о каких предприятиях идет речь, он не ответил.

НАТО