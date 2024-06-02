Пентагон решил закупить книги о военной стратегии России

В январе 2023 года газета The Wall Street Journal писала о планах Пентагона объявить тендер на ракеты, способные отразить «атаки России и КНР» в космосе. По информации издания, ведомство, в частности, заинтересовало, как в 2021 году российская ракета сбила старый советский спутник «Космос-1408», и там опасаются, что целью могут стать и американские коммерческие спутники, которые могут быть использованы для помощи Украине. Основными претендентами на победу WSJ называла ULA (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin), SpaceX Илона Маска и проект Northrop Grumann и Blue Origin, связанной с Джеффом Безосом.