В КНР назвали гибельной цель разрушить принцип «одного Китая»

«Дун Цзюнь отметил, что тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая, а принцип одного Китая уже давно стал основной нормой международных отношений, признанной миром», — сказано в публикации.
По словам политика, власти правящей на территории Тайваня Демократической прогрессивной партии упорно продвигают идеи декитаизации и независимости. Однако на деле они лишь пытаются разделить исторически единый народ на две враждующие стороны и разжигают абсурдные сепаратистские идеи.
«Внешние вмешивающиеся силы используют метод “нарезки салями”, чтобы постоянно выхолащивать принцип одного Китая, фабриковать законопроекты, связанные с Тайванем, настаивать на продаже оружия Тайваню», — сообщил Дун Цзюнь.
Однако, как подчеркнул политик, это заведомо гибельный путь, поскольку Народно-освободительная армия Китая (ВС КНР) всегда была достаточно сильной, чтобы суметь в критический момент сохранить единство страны.
Ранее, 31 мая, директор ИСАА МГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Маслов допустил серьезное давление на КНР в ходе форума «Диалог Шангри-Ла». По его мнению, Китай на данной конференции будет стремиться уменьшить напряжение в Юго-Восточной Азии, прежде всего вокруг Тайваня и южно-китайских островов.
До этого, 24 мая, китаист, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов допустил начало военной операции КНР на Тайване, однако отметил, что опубликованную в СМИ информацию о начале китайской операции по силовому воссоединению страны в июне 2024 года можно воспринимать всерьез только с большой долей условностей.
20 мая новый глава администрации Тайваня Лай Циндэ вступил в должность. В ходе своей инаугурации он призвал Китай прекратить политическое и военное запугивание Тайваня. 23 мая народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала комплексные военные учения вокруг Тайваня. 24 мая Тайвань продолжает отслеживать десятки китайских военных самолетов и кораблей у своего побережья.
Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года.
Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.