Министры обороны Южной Кореи и США осудили «провокационные действия» КНДР

Син Вон Сик и Ллойд Остин также утверждают, что якобы имеющая место торговля оружием между РФ и КНДР и передача российских технологий Пхеньяну «подрывают мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Корейский полуостров». Они обещали «строго реагировать» на это.