Министры обороны Южной Кореи и США осудили «провокационные действия» КНДР

Главы оборонных ведомств раскритиковали КНДР за «продолжающиеся ракетные провокации и угрожающую риторику, безрассудные действия, провоцирующие напряженность в регионе». Они отметили, что неудачная попытка запуска разведывательного спутника 27 мая нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Южная Корея и США осудили отправку шаров с мусором из КНДР как нарушение условий перемирия в Корейской войне.
Син Вон Сик и Ллойд Остин также утверждают, что якобы имеющая место торговля оружием между РФ и КНДР и передача российских технологий Пхеньяну «подрывают мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Корейский полуостров». Они обещали «строго реагировать» на это.
На этой неделе КНДР предприняла неудачную попытку запуска спутника, дважды отправила воздушные шары с мусором на юг Корейского полуострова, запустила, по классификации Сеула, 18 баллистических ракет малой дальности, создавала помехи для приема GPS-сигнала в Южной Корее пять дней подряд, включая 1 и 2 июня.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения со стороны западных государств в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.