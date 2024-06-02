Текслер: Активно занимаемся благоустройством мест семейного отдыха по всей Челябинской области

Открывая фестиваль, Алексей Текслер поздравил всех с Днем защиты детей и признался, что очень рад быть частью большой южноуральской семьи. «Сегодня мы проводим традиционный фестиваль мороженого, делаем этот праздник для наших детей ради их улыбок, чтобы они были счастливы, чтобы у них было хорошее настроение. Когда счастливы дети — счастливы и их родители. Этот год президент объявил Годом семьи, и сегодня здесь все пришли семьями — это здорово! Я очень хочу, чтобы и сегодня, и всегда мы все были с вами одной большой семьей, семьей Челябинской области», — сказал глава региона.