Текслер: Активно занимаемся благоустройством мест семейного отдыха по всей Челябинской области

В День защиты детей 1 июня губернатор Алексей Текслер посетил сразу два парка в Челябинске: один — с рабочим визитом, а второй — с семьей и приятной миссией: открыть фестиваль мороженого. Впрочем, в этот раз главе региона довелось выступить еще в одной необычной для себя роли — доброго вестника для одной отдельно взятой ячейки общества. Подробности — в материале АН «Доступ».
В горсаду имени Пушкина в этот день раздали более 1 200 килограммов мороженого. Также юные и взрослые гости фестиваля «ЕдиноРожок» могли полакомиться сладкой ватой, фруктами в шоколаде, принять участие в активностях и мастер-классах, мыльном шоу, розыгрыше призов, нарисовать аквагрим, прокатиться на мультяшном единороге и так далее — на празднике было представлено 45 точек активностей.
Открывая фестиваль, Алексей Текслер поздравил всех с Днем защиты детей и признался, что очень рад быть частью большой южноуральской семьи. «Сегодня мы проводим традиционный фестиваль мороженого, делаем этот праздник для наших детей ради их улыбок, чтобы они были счастливы, чтобы у них было хорошее настроение. Когда счастливы дети — счастливы и их родители. Этот год президент объявил Годом семьи, и сегодня здесь все пришли семьями — это здорово! Я очень хочу, чтобы и сегодня, и всегда мы все были с вами одной большой семьей, семьей Челябинской области», — сказал глава региона.
Он напомнил, как много в регионе многое делается для всех детей — строятся новые школы, детские сады, парки, спортивные объекты, поддерживаются детские движения и инициативы.
Организаторами фестиваля мороженого стали Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 и администрация Челябинска. Учредитель фонда Ирина Текслер также поздравила школьников с началом летних каникул и пожелала провести отлично время. «Мы третий год подряд собираемся и празднуем именно в таком формате самый детский, самый главный праздник — День защиты детей. Спасибо каждому из вас, что вы пришли сюда семьями. Наша цель — объединиться и показать, как важно быть семьей, рука об руку быть рядом, сохранять наши традиционные ценности», — обратилась она к горожанам.
В рамках Года семьи в фестивале приняли участие не только дети, но и пары, которые ждут малышей. Для них организовали специальное мероприятие по определению пола будущего ребенка. Узнать, кто родится у Дмитрия и Самиры Афанасьевых, доверили губернаторской чете. На сцену вынесли большую «мороженку», а раскрыть упаковку доверили Алексею Текслеру с супругой… В итоге выпал розовый цвет — у Афанасьевых будет девочка.
Далее губернатор с супругой и сыном прогулялся по площадкам фестиваля, а заодно оценил песочные скульптуры авторства мастеров из Беларуси и разных регионов России, свежий ремонт детского городка «У Лукоморья», фонтанов и шахматной беседки. В горсаду сообщили, что до конца года планируют также обновить внутренние помещения здания проката коньков.
Затем губернатор отправился — уже с рабочим визитом — еще в один парк, имени Олега Тищенко в Металлургическом районе. Там уже несколько лет идет плановая реконструкция — ее запустили в 2020 году по инициативе Алексея Текслера, выросшего на ЧМЗ. К сегодняшнему дню в парке обустроена тропиночная сеть, установлено освещение и видеонаблюдение, построены скейт-парк и воркаут-площадка, отреставрированы фонтан и танцевальная зона, обновлены дендрарий и основная выставка «Дома-Аквариума». Появились и новые локации: корты для настольного тенниса, баскетбола и волейбола — губернатор не мог упустить случая постучать мячиком — и «Кают-компания», здание для интеллектуального досуга с шахматным клубом и мини-библиотекой никогда не пустует, говорят в администрации парка. А к нынешнему Дню защиты детей в парке Тищенко приурочили запуск новых аттракционов.
Алексей Текслер отметил, что люди делятся положительными эмоциями от посещения парка, открытия в нем новых площадок и добавил, что благоустройство мест отдыха, прежде всего, семейного, активно идет по всему региону.
«С этого года начнем коренную модернизацию парка Гагарина. Дел и задач много, важно, чтобы городская среда развивалась. Мы видим, как люди положительно реагируют на изменения в местах благоустройства — это и большие парки, скверы, дворовые территории. Все это необходимо для качественной и комфортной жизни наших жителей», — подчеркнул он.