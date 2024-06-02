Гагаузия находится под колоссальным давлением Кишинева — замглавы автономии

Суд Кишинева на днях продолжил рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии «Шор». Очередное судебное заседание запланировано на 3 июня.
«Гагаузская автономия на протяжении 30 лет находится постоянно под давлением. Но под давлением, под которым мы находимся сейчас — такого прежде не было. Президент республики Майя Санду пытается нашего башкана опозорить, унизить, запугать через подконтрольные суды, прокуроров, следователей, пытается оторвать ее от работы, вызывая на суды в надежде, что она не будет успевать выполнять свои функциональные обязанности».
По его мнению, тем не менее давление Кишинева на главу Гагаузии не увенчается успехом.
«Евгения Александровна — женщина сильная. А мы, ее команда, работаем в штатном режиме и делаем все, что от нас зависит. Мы будем также работать над тем, чтобы защитить главу Гагаузии, потому что она является политической фигурой в Гагаузской автономии, она отвечает за права и свободы жителей автономии».
Прокуратура сообщила, что дело открыли в январе 2022 года, когда ими было установлено, что с 2019 по 2022 год «Евгения Гуцул, будучи секретарем отдела мониторинга, планирования и контроля партии “Шор” активно участвовала в деятельности по систематическому ввозу в Республику Молдова неучтенных финансовых средств, поступающих от организованной преступной группы, в основном из Российской Федерации, путем осуществления авиарейсов (туда и обратно в течение 24 часов). Эти средства затем вводились в партию для ее деятельности в Молдове».
По другому обвинению Гуцул проходит как соучастник. Как утверждает следствие, в период с октября 2022 года по ноябрь 2022 года она «координировала деятельность некоторых территориальных отделений бывшей партии “Шор” в районах Молдовы, отвечая за проверку и подтверждение списков и вознаграждение участников протестов, тем самым сознательно принимая финансирование организованной преступной группой на общую сумму 42 498 532,40 лея».
Схожие нарушения нашли у другой соучастницы, которая отвечала за территориальный офис партии в Кишиневе: «с октября по ноябрь 2022 года она получала средства от организованной преступной группировки в размере 9 746 825 леев». Эти средства, как указывает следствие, направляли на организацию протестов.
В прокуратуре уточнили, что обвиняемые не признали вину. Объем собранных материалов составляет 68 томов. Фигурантам дела грозит от 2 до 7 лет по каждому обвинению и лишение права занимать определенные должности.