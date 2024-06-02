Гагаузия находится под колоссальным давлением Кишинева — замглавы автономии

Прокуратура сообщила, что дело открыли в январе 2022 года, когда ими было установлено, что с 2019 по 2022 год «Евгения Гуцул, будучи секретарем отдела мониторинга, планирования и контроля партии “Шор” активно участвовала в деятельности по систематическому ввозу в Республику Молдова неучтенных финансовых средств, поступающих от организованной преступной группы, в основном из Российской Федерации, путем осуществления авиарейсов (туда и обратно в течение 24 часов). Эти средства затем вводились в партию для ее деятельности в Молдове».