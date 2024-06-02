Буферная зона на границе Польши с Беларусью начнет действовать с 4 июня

Сообщается, что временный запрет на пребывание в польской пограничной зоне рядом с Беларусью будет действовать в 27 районах Хайновского, а также в одном районе Белостокского поветов. Кроме того, заработает документ Министерства внутренних дел Польши, связанный с запретом пребывания в пограничной зоне.