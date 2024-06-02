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Буферная зона на границе Польши с Беларусью начнет действовать с 4 июня

Польша восстановила буферную зону на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Буферная зона на границе Польши с Беларусью заработает с 4 июня 2024 года, рассказал министр национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, сообщает Sputnik.by.

— С 4 июня буферная зона на границе с Беларусью будет восстановлена, — уточнил глава Минобороны.

Сообщается, что временный запрет на пребывание в польской пограничной зоне рядом с Беларусью будет действовать в 27 районах Хайновского, а также в одном районе Белостокского поветов. Кроме того, заработает документ Министерства внутренних дел Польши, связанный с запретом пребывания в пограничной зоне.