Буферная зона на границе Польши с Беларусью начнет действовать с 4 июня

Буферная зона на границе Польши с Беларусью заработает с 4 июня 2024 года, рассказал министр национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, сообщает Sputnik.by.
— С 4 июня буферная зона на границе с Беларусью будет восстановлена, — уточнил глава Минобороны.
Сообщается, что временный запрет на пребывание в польской пограничной зоне рядом с Беларусью будет действовать в 27 районах Хайновского, а также в одном районе Белостокского поветов. Кроме того, заработает документ Министерства внутренних дел Польши, связанный с запретом пребывания в пограничной зоне.