Лукашенко сказал про работу с Италией вопреки непростой конъюнктуре

Лукашенко в поздравлении отметил, что на протяжении долгих лет Беларусь и Италия успешно сотрудничают по широкому спектру направления, включая экономику, культуру, образования, гуманитарные контакты. Он добавил, что две страны объединяет трепетное отношение к семьям, детям, родителям. Кроме того, заметил президент, многое в Беларуси и Италии делается для поддержки молодежи, женщин, охраны христианских ценностей.