Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал про работу с Италией вопреки непростой конъюнктуре

Лукашенко поздравил народ Италии с Днем провозглашения Республики.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июня 2024 года от имени белорусского народа и себя лично народ Италии с национальным праздником — Днем провозглашения Республики, сказав про дружбу и работу с итальянцами. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Лукашенко в поздравлении отметил, что на протяжении долгих лет Беларусь и Италия успешно сотрудничают по широкому спектру направления, включая экономику, культуру, образования, гуманитарные контакты. Он добавил, что две страны объединяет трепетное отношение к семьям, детям, родителям. Кроме того, заметил президент, многое в Беларуси и Италии делается для поддержки молодежи, женщин, охраны христианских ценностей.

— Нам есть чем гордиться и чему научиться друг у друга.

Глава государства выразил уверенность в том, что, несмотря на непростую конъюнктуру, белорусы и итальянцы продолжать работать и дружить, что будет способствовать взаимопониманию и диалогу в Европе.

Лукашенко Александр