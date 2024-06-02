Лукашенко сказал про работу с Италией вопреки непростой конъюнктуре

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июня 2024 года от имени белорусского народа и себя лично народ Италии с национальным праздником — Днем провозглашения Республики, сказав про дружбу и работу с итальянцами. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Лукашенко в поздравлении отметил, что на протяжении долгих лет Беларусь и Италия успешно сотрудничают по широкому спектру направления, включая экономику, культуру, образования, гуманитарные контакты. Он добавил, что две страны объединяет трепетное отношение к семьям, детям, родителям. Кроме того, заметил президент, многое в Беларуси и Италии делается для поддержки молодежи, женщин, охраны христианских ценностей.
— Нам есть чем гордиться и чему научиться друг у друга.
Глава государства выразил уверенность в том, что, несмотря на непростую конъюнктуру, белорусы и итальянцы продолжать работать и дружить, что будет способствовать взаимопониманию и диалогу в Европе.