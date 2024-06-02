В статье отмечается, что по этим соображениям Вашингтон вынужден предотвращать распад Украины, не допуская при этом эскалации конфликта до такой степени, чтобы Россия могла резко отреагировать.



«Украина становится слабее. Поскольку российское давление на Украину растет, идти по этой линии становится все труднее», — добавил эксперт.



Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.