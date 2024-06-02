Подлодка Балтфлота отстрелялась торпедами по условному противнику

Подводная лодка Балтийского флота «Можайск» совершила плановый выход в море, отстрелявшись по противнику — пока условному.
На учениях «Можайску» противодействовала другая наша субмарина — «Дмитров», накануне выполнявшая аналогичные эволюции. Стрельба велась из подводного положения практическим (то есть, не имеющим боевой части) боезапасом.
— Эффективность применения торпедного оружия экипажем будет оценена после получения лабораторных данных о наведении торпеды, — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций минобороны России. — В ходе тактического противолодочного учения было также отработано подводное маневрирование, уклонение от атаки противника и плавание в различных режимах.