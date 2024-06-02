Воронежский губернатор Александр Гусев: 10 лет назад теракт положил начало украинской агрессии в ЛНР

Ровно десять лет назад, 2 июня 2014 года, произошел теракт, положивший начало украинской агрессии в Луганской Народной Республике, напомнил в своем telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. В этот день авиация совершила налет на Луганск, ударив по зданию областной государственной администрации, автостоянке и скверу имени Героев Великой Отечественной войны в центре города. Погибли восемь человек. Ранения получили еще 28.
— Гибель мирных граждан переполнила чашу терпения жителей Луганска. Они стали массово вставать на защиту своей земли. Теперь наши Вооруженные силы сражаются в одном строю с защитниками Донецка и Луганска. Мы знаем, что впереди нас ждет победа. Но мы всегда будем хранить память о тех, кто погиб в городах Донбасса под украинскими ракетами и снарядами. Не забудем и злодеяния тех, кто стрелял в мирных граждан: уверен, что их ждет неминуемая кара, — подчеркнул Александр Гусев.
Контекст
Украинский штурмовик Су-25 2 июня 2014 года нанес удар неуправляемыми ракетами в самое сердце Луганска, где не было вооруженного противостояния — только мирные граждане, занимавшиеся повседневными делами. В Киеве после теракта в центре Луганска спешно удаляли публикации о работе авиации. Затем майданные власти стали отрицать, что самолет и ракетная атака вообще были. Авиаудар стал отправной точкой полномасштабного вооруженного конфликта с украинскими силовиками на Луганщине и первым из военных преступлений киевских властей, которые тщательно зафиксированы следственными органами.