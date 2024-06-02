Воронежский губернатор Александр Гусев: 10 лет назад теракт положил начало украинской агрессии в ЛНР

— Гибель мирных граждан переполнила чашу терпения жителей Луганска. Они стали массово вставать на защиту своей земли. Теперь наши Вооруженные силы сражаются в одном строю с защитниками Донецка и Луганска. Мы знаем, что впереди нас ждет победа. Но мы всегда будем хранить память о тех, кто погиб в городах Донбасса под украинскими ракетами и снарядами. Не забудем и злодеяния тех, кто стрелял в мирных граждан: уверен, что их ждет неминуемая кара, — подчеркнул Александр Гусев.