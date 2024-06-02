Глава Башкирии наградил председателя совета директоров «Салаватстекло» орденом.

По данным пресс-службы Главы РБ, возглавляемая Радиком Султановым группа компаний реализует значимые проекты на территории Башкортостана в области производства стекла, легкой промышленности, строительства недвижимости, а с недавних пор и в сфере телекоммуникаций — группа компаний стала акционером АО «Уфанет».