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Глава Башкирии наградил председателя совета директоров «Салаватстекло» орденом

Глава Башкирии наградил председателя совета директоров «Салаватстекло» орденом.

Источник: Башинформ

Глава Башкортостана Радий Хабиров наградил председателя совета директоров АО «Салаватстекло» Радика Султанова орденом Салавата Юлаева.

По данным пресс-службы Главы РБ, возглавляемая Радиком Султановым группа компаний реализует значимые проекты на территории Башкортостана в области производства стекла, легкой промышленности, строительства недвижимости, а с недавних пор и в сфере телекоммуникаций — группа компаний стала акционером АО «Уфанет».

Во время встречи Радий Хабиров также обсудил с Радиком Султановым планы по дальнейшему развитию АО «Салаватстекло».