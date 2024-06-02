Критерии социально-опасного положения расширили в Беларуси

Кроме того, к числу показателей социально-опасного положения были отнесены случаи, когда оба родителя или же единственный родитель на протяжении более трех месяцев не работают или же не осуществляют другую деятельность, которая не запрещена законодательством. Аналогично будет и в случае с ненадлежащим расходованием пенсий, госпособий, единовременных выплат, предназначенных для ребенка, а также государственной адресной соцпомощи и матпомощи.