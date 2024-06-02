Критерии социально-опасного положения расширили в Беларуси. Об этом в интервью БелТА рассказала начальник управления по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Виктория Финевич.
По ее словам, указанные нормы не новые, но практика прокурорского надзора за последние несколько лет показала, что необходимо уточнить показатели социально-опасного положения несовершеннолетних для того, чтобы повысить уровень защиты детей.
Сказано, что по инициативе Генеральной прокуратуры Совет министров в декабре 2023 года внесло изменения в постановление «О признании детей находящимися в социально опасном положении», а также дополнило критерии социально-опасного положения.
Говорится, что несовершеннолетний может быть признан находящимся в СОП в том случае, если в отношении родителей будут установлены факты сексуального насилия по отношению к ребенку. Если будут установлены факты совершения родителями правонарушения в состоянии, которое вызвано потреблением наркотиков, или же факты уклонения от диспансерного наблюдения.
Кроме того, к числу показателей социально-опасного положения были отнесены случаи, когда оба родителя или же единственный родитель на протяжении более трех месяцев не работают или же не осуществляют другую деятельность, которая не запрещена законодательством. Аналогично будет и в случае с ненадлежащим расходованием пенсий, госпособий, единовременных выплат, предназначенных для ребенка, а также государственной адресной соцпомощи и матпомощи.
Финевич акцентировала внимание на том, что все перечисленные инициативы идут от жизни, за каждой из которых стоят комплексные прокурорские проверки, которые были проведены как в ходе плановой работы, так и по конкретным жизненным обстоятельствам.