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Токаев поздравил народ Италии с Днем Республики

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Италии Серджо Маттареллу и народ Италии с национальным праздником — Днем Республики, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

В своей поздравительной телеграмме президент Токаев отметил важность стратегического партнерства между Казахстаном и Италией и вспомнил про свой визит в Рим.

«Сегодня Италия — это государство, опирающееся на прочный политико-экономический фундамент, добившееся высокого благосостояния народа, пользующееся бесспорным авторитетом на международной арене. Ваша страна, в нынешнем году возглавляющая группу развитых стран G7, вносит значительный вклад в продвижение глобальной стабильности и безопасности. Хотел бы отметить особое значение стратегического партнерства между Казахстаном и Италией. Я с теплотой вспоминаю свой официальный визит в Рим, который придал серьезный импульс двустороннему взаимодействию и открыл новые перспективы нашего партнерства».

говорится в телеграмме, которую опубликовала Акорда.

Также глава государства подтвердил «готовность и впредь прилагать совместные усилия для эффективной реализации достигнутых договоренностей». Касым-Жомарт Токаев пожелал Серджо Матарелле успехов в его ответственной деятельности, а дружественному итальянскому народу — благополучия и процветания, отмечает пресс-служба президента.