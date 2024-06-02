Токаев поздравил народ Италии с Днем Республики

В своей поздравительной телеграмме президент Токаев отметил важность стратегического партнерства между Казахстаном и Италией и вспомнил про свой визит в Рим.
«Сегодня Италия — это государство, опирающееся на прочный политико-экономический фундамент, добившееся высокого благосостояния народа, пользующееся бесспорным авторитетом на международной арене. Ваша страна, в нынешнем году возглавляющая группу развитых стран G7, вносит значительный вклад в продвижение глобальной стабильности и безопасности. Хотел бы отметить особое значение стратегического партнерства между Казахстаном и Италией. Я с теплотой вспоминаю свой официальный визит в Рим, который придал серьезный импульс двустороннему взаимодействию и открыл новые перспективы нашего партнерства».
Также глава государства подтвердил «готовность и впредь прилагать совместные усилия для эффективной реализации достигнутых договоренностей». Касым-Жомарт Токаев пожелал Серджо Матарелле успехов в его ответственной деятельности, а дружественному итальянскому народу — благополучия и процветания, отмечает пресс-служба президента.