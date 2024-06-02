Врио губернатора Самарской области поздравил тольяттинцев с Днем города

Сегодня, 2 июня, тольяттинцы отмечают День города. В этом году ему исполнилось 287 лет. С этой праздничной датой жителей Автограда поздравил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.
Глава региона подчеркнул, что Тольятти — сравнительно молодой город, но у него богатая история. Это город-труженик, город-новатор, ядро региональной экономики и надежный тыл. В Автограде развиты промышленность, нефтехимия, работают крупные предприятия, в числе которых АВТОВАЗ, и инфраструктурные площадки. Кроме того, с недавних пор в городе открыли производство беспилотных авиационных систем полного цикла. И скоро будет запущено движение по новому Волжскому посту и 100-километровой трассе «Обход Тольятти».
«При всей своей промышленной мощи Тольятти в первую очередь должен оставаться городом для интересной, комфортной, безопасной жизни. И я уверен, что вместе с жителями мы обязательно будем продолжать над этим работать», — добавил Вячеслав Федорищев.
Глава региона пожелал жителям Тольятти крепкого здоровья, благополучия и успехов. Также он поблагодарил военнослужащих, их родных, и всех тех, кто поддерживает защитников Отечества:
«Убежден — наше единство, сплоченность, патриотизм и впредь будут залогом развития Тольятти и всего региона!».
Напомним, Тольятти начал свой путь как город-крепость. Его основал государственный деятель и российский историк Василий Татищев. Форт-пост назвали Ставрополем. А в августе 1964 года его переименовали в Тольятти.