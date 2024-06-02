Врио губернатора Самарской области поздравил тольяттинцев с Днем города

Глава региона подчеркнул, что Тольятти — сравнительно молодой город, но у него богатая история. Это город-труженик, город-новатор, ядро региональной экономики и надежный тыл. В Автограде развиты промышленность, нефтехимия, работают крупные предприятия, в числе которых АВТОВАЗ, и инфраструктурные площадки. Кроме того, с недавних пор в городе открыли производство беспилотных авиационных систем полного цикла. И скоро будет запущено движение по новому Волжскому посту и 100-километровой трассе «Обход Тольятти».