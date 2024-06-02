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Осталеп: армия Молдовы используется в политических целях

КИШИНЕВ, 2 июн -Sputnik. Вооружённые силы Молдовы сейчас впервые за 30 лет используются именно в политических целях для укрепления власти, утверждает бывший заместитель министра иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп.

Источник: Sputnik.md

«Это, например, когда премьер-министр Дорин Речан говорит настойчиво про радары, а, например, законодательная власть просит его объяснить, зачем нам это надо. Но только конкретно, зачем. Чтобы людям можно было объяснить, почему вместо того, чтобы что-то отремонтировать или построить, как-то сдвинуть ситуацию с экономикой, мы покупаем вещь, которая непонятно зачем нам нужна. Это нонсенс, потому что в случае любых военных действий эти радары будут уничтожены за одну секунду».

утверждает Осталеп.

По его мнению, в будущем будет очень интересно провести уголовное дознание и следствие, чтобы выяснить, как в стране, в которой госдолг вырос за несколько лет в два раза, где не хватает ресурсов и каждый день жалуются на низкие зарплаты, приоритетом оказались вооружение армии, покупка радаров и прыгание с парашютом.

«Товарищ Анатолий Носатый, занимающий сейчас пост министра обороны, надеюсь, ещё будет жив-здоров тогда, и к нему, конечно, со временем появится много вопросов», — сказал Осталеп.