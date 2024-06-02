Осталеп: армия Молдовы используется в политических целях

«Это, например, когда премьер-министр Дорин Речан говорит настойчиво про радары, а, например, законодательная власть просит его объяснить, зачем нам это надо. Но только конкретно, зачем. Чтобы людям можно было объяснить, почему вместо того, чтобы что-то отремонтировать или построить, как-то сдвинуть ситуацию с экономикой, мы покупаем вещь, которая непонятно зачем нам нужна. Это нонсенс, потому что в случае любых военных действий эти радары будут уничтожены за одну секунду».