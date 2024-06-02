В Петербурге Горизбирком зарегистрировал трех кандидатов в губернаторы

Трое самовыдвиженцев 31 мая подали документы для участия в выборах губернатора Петербурга. Соответствующая информация появилась на сайте Горизбиркома 1 июня.
Один из кандидатов — 51-летний сторонник «Единой России» Владислав Воронков. Он является специалистом в сфере ЖКХ, главой партнерства «МежРегионРазвитие», передает «Фонтанка». Самовыдвиженец заявил, что хочет составить «здоровую конкуренцию на выборах» действующему губернатору Петербурга.
Также в выборах губернатора города на Неве намерена участвовать 36-летняя Лилия Судьина, работающая директором бюджетной организации «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Фрунзенского района Санкт-Петербурга». Помимо этого, она — депутат муниципального округа «Ивановский» от «Единой России» в Невском районе.
Кроме того, документы на выдвижение подал 34-летний Иосиф Джагаев. Он занимает должность генерального директора ООО «Инновация», был помощником председателя в региональном отделении партии «Гражданская инициатива» в Республике Северная Осетия-Алания.
Ранее избирательная комиссия Петербурга приняла решение о проведении губернаторских выборов в течение трех дней подряд — с 6 по 8 сентября 2024 года.