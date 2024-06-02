В Петербурге Горизбирком зарегистрировал трех кандидатов в губернаторы

Также в выборах губернатора города на Неве намерена участвовать 36-летняя Лилия Судьина, работающая директором бюджетной организации «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Фрунзенского района Санкт-Петербурга». Помимо этого, она — депутат муниципального округа «Ивановский» от «Единой России» в Невском районе.