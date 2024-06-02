ЕАЭС: актуальные вопросы промышленной кооперации

Министры отметили развитие нормативной базы кооперационного взаимодействия в рамках ЕАЭС, а также обсудили повестку предстоящего заседания Совета по промышленной политике Союза, которое пройдет на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ 8—11 июля в Екатеринбурге.