ЕАЭС: актуальные вопросы промышленной кооперации

В ходе встречи акцент был сделан на запуске механизма финансового содействия промышленной кооперации в ЕАЭС.
Антон Алиханов подтвердил готовность содействовать решению стратегических задач в сфере промышленности, в том числе реализации наднационального финансового механизма содействия промышленной кооперации.
В свою очередь, Гоар Барсегян отметила, что активное информирование бизнеса о новом механизме финансового содействия промышленной кооперации — одна из важных задач Евразийской экономической комиссии.
Министры отметили развитие нормативной базы кооперационного взаимодействия в рамках ЕАЭС, а также обсудили повестку предстоящего заседания Совета по промышленной политике Союза, которое пройдет на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ