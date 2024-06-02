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ЕАЭС: актуальные вопросы промышленной кооперации

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян и министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов обсудили актуальные вопросы промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

В ходе встречи акцент был сделан на запуске механизма финансового содействия промышленной кооперации в ЕАЭС.

Антон Алиханов подтвердил готовность содействовать решению стратегических задач в сфере промышленности, в том числе реализации наднационального финансового механизма содействия промышленной кооперации.

В свою очередь, Гоар Барсегян отметила, что активное информирование бизнеса о новом механизме финансового содействия промышленной кооперации — одна из важных задач Евразийской экономической комиссии.

Министры отметили развитие нормативной базы кооперационного взаимодействия в рамках ЕАЭС, а также обсудили повестку предстоящего заседания Совета по промышленной политике Союза, которое пройдет на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ 8—11 июля в Екатеринбурге.

ЕАЭС
экономика