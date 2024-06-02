В Башкирии выбрали лучших экологов.

В Башкирии состоялся XIV республиканский конкурс «Лучший специалист по экологической безопасности — 2024». Он проходил дистанционно, в онлайн-формате в рамках нацпроекта «Экология». В конкурсе принимали участие специалисты в области экологической безопасности со всей республики. Каждому конкурсанту за 50 минут предстояло ответить на 50 вопросов.
Звание «Лучший специалист по экологической безопасности — 2024» получила уфимский предприниматель Таис Бухарбаева. Второе место заняла ведущий инженер по охране окружающей среды ООО «СОЮЗПРОМПТИЦА» Елена Решетникова. Третье — ведущий специалист по экологической безопасности ООО «Газпром нефтехим Салават» Диля Игезбаева, сообщается в телеграм-канале правительства РБ.
«Потребность в компетентных специалистах “зелёной” отрасли растёт с каждым годом. От их профессионализма зависит состояние окружающей среды, здоровье людей, экономическая стабильность и успешность любого промышленного предприятия. Мы, со своей стороны, продолжим работу по популяризации “зелёных” профессий, повышению их статуса и престижности, а также привлечению в эту отрасль новых кадров».
По итогам конкурса, был составлен рейтинг «10 лучших специалистов по экологической безопасности Республики Башкортостан — 2024»:
1. Бухарбаева Таис Климовна (ИП Бухарбаева Таис Климовна);
2. Решетникова Елена Владимировна (ООО «СОЮЗПРОМПТИЦА»);
3. Игезбаева Диля Рамилевна (ООО «Газпром нефтехим Салават»);
4. Закирова Алина Радиковна (ООО «РН-БашНИПИнефть»);
5. Габдулгалиев Динис Дамирович (ООО «ЭкоПроект»);
6. Бахтиева Зульфия Владиковна (ИП Бахтиева Зульфия Владиковна);
7. Хабибуллина Гузель Фанисовна (ООО «Башкирэнерго», ПО «БцЭС»);
8. Казаков Кирилл Валерьевич (ООО ГК «БИТ»);
9. Байбородова Екатерина Игоревна (Затонская ТЭЦ — филиал ООО «БГК»);
10. Якупова Айгуль Зинуровна (Дирекция промысловой геофизики — филиал АО «Башнефтегеофизика»).