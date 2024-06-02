В Башкирии выбрали лучших экологов.

«Потребность в компетентных специалистах “зелёной” отрасли растёт с каждым годом. От их профессионализма зависит состояние окружающей среды, здоровье людей, экономическая стабильность и успешность любого промышленного предприятия. Мы, со своей стороны, продолжим работу по популяризации “зелёных” профессий, повышению их статуса и престижности, а также привлечению в эту отрасль новых кадров».