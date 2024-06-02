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Лукашенко посетил музей Чингисхана в Монголии, оставив запись в книге гостей

Лукашенко посетил музей Чингисхана в столице Монголии Улан-Баторе.

Источник: Телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июня, в воскресенье, посетил Национальный музей Чингисхана в столице Монголии Улан-Баторе и оставил запись в книге почетных гостей, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении сказано, что экскурсию для главы государства провел генеральный директор музея Сампилдондовын Чулуун. Президент Беларуси оставил запись в книге почетных гостей. Он акцентировал внимание на том, что глубокого уважения заслуживает то, с каким трепетом, любовью, вдохновением монгольский народ относиться к сохранению исторического, а также культурного наследия.

Лукашенко Александр