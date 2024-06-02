Лукашенко посетил музей Чингисхана в Монголии, оставив запись в книге гостей

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июня, в воскресенье, посетил Национальный музей Чингисхана в столице Монголии Улан-Баторе и оставил запись в книге почетных гостей, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении сказано, что экскурсию для главы государства провел генеральный директор музея Сампилдондовын Чулуун. Президент Беларуси оставил запись в книге почетных гостей. Он акцентировал внимание на том, что глубокого уважения заслуживает то, с каким трепетом, любовью, вдохновением монгольский народ относиться к сохранению исторического, а также культурного наследия.