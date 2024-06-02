Зеленский обвинил Россию и Китай в попытках сорвать саммит в Швейцарии

Выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, Владимир Зеленский рассказал о подготовке конференции, которая будет посвящена прекращению боевых действий на Украине. По его словам, свое участие в саммите подтвердили уже 106 стран, в том числе США, которые будут представлены «делегацией высокого уровня». В то же время, как утверждает господин Зеленский, Россия оказывает давление на другие государства с целью их отказа от участия в конференции.
«Россия сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химии, ценами на энергетику или просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите», — рассказал президент Украины (цитата по «Интерфакс-Украина»).
Отдельно господин Зеленский поблагодарил США за согласие присутствовать на саммите и выразил надежду, что президент Джо Байден будет в числе делегатов. Он отметил, что США активно привлекают к участию в конференции и другие страны, а Китай, наоборот, начал препятствовать этому. «Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот, работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит мира. Большая разница между двумя этими позициями», — указал он.
Саммит по Украине состоится в швейцарском городе Бюргенштоке