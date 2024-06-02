Зеленский обвинил Россию и Китай в попытках сорвать саммит в Швейцарии

Отдельно господин Зеленский поблагодарил США за согласие присутствовать на саммите и выразил надежду, что президент Джо Байден будет в числе делегатов. Он отметил, что США активно привлекают к участию в конференции и другие страны, а Китай, наоборот, начал препятствовать этому. «Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот, работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит мира. Большая разница между двумя этими позициями», — указал он.