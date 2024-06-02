Обещавший уничтожить Израиль экс-лидер Ирана решил вновь пойти на выборы

Ахмадинежад занимал пост шестого президента Ирана с 2005 по 2013 год. На этом посту его сменил Хасан Роухани. Ахмадинежад пытался участвовать в выборах в 2017 и 2021 годах, но не был допущен до них. Раиси тоже принимал участие в этих выборах: в 2017-м он уступил Роухани, в 2021-м смог победить и должен был возглавлять страну четыре года с возможностью переизбрания.