Губернатор Кондратьев поздравил двух кубанских кандидатов в космонавты

О том, что летчики из Армавира и Тихорецка Владимир Ворожко и Александр Жеребцов прошли четвертый открытый отбор на должности кандидатов в космонавты-испытатели, «Ъ-Кубань» сообщал 29 мая. В ближайшее время они начнут проходить двухлетнюю общекосмическую подготовку. После обучения им предстоит сдать экзамен и получить квалификацию «космонавт-испытатель».