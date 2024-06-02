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Губернатор Кондратьев поздравил двух кубанских кандидатов в космонавты

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил летчиков Владимира Ворожко и Александра Жеребцова с включением в список кандидатов в космонавты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Поздравляю наших земляков и желаю успешного прохождения дальнейших испытаний», — написал глава региона.

О том, что летчики из Армавира и Тихорецка Владимир Ворожко и Александр Жеребцов прошли четвертый открытый отбор на должности кандидатов в космонавты-испытатели, «Ъ-Кубань» сообщал 29 мая. В ближайшее время они начнут проходить двухлетнюю общекосмическую подготовку. После обучения им предстоит сдать экзамен и получить квалификацию «космонавт-испытатель».

Четвертый открытый отбор в отряд космонавтов Роскосмоса проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. За это время в Центр подготовки космонавтов документы прислали 296 кандидатов, в том числе 80 женщин. При этом 72 заявления было направлено военнослужащими, 51 — специалистами ракетно-космической отрасли.

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