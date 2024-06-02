Губернатор Кондратьев поздравил двух кубанских кандидатов в космонавты

«Поздравляю наших земляков и желаю успешного прохождения дальнейших испытаний», — написал глава региона.
О том, что летчики из Армавира и Тихорецка Владимир Ворожко и Александр Жеребцов прошли четвертый открытый отбор на должности кандидатов в космонавты-испытатели, «Ъ-Кубань» сообщал 29 мая. В ближайшее время они начнут проходить двухлетнюю общекосмическую подготовку. После обучения им предстоит сдать экзамен и получить квалификацию «космонавт-испытатель».
Четвертый открытый отбор в отряд космонавтов Роскосмоса проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. За это время в Центр подготовки космонавтов документы прислали 296 кандидатов, в том числе 80 женщин. При этом 72 заявления было направлено военнослужащими, 51 — специалистами ракетно-космической отрасли.