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Мишустин назвал выполнение новых нацпроектов реалистичным даже при давлении Запада

Выполнение новых нацпроектов реалистично в условиях западного давления на РФ, заявил 2 июня премьер-министр России Михаил Мишустин.

Источник: Reuters

«Конечно, реалистично», — сказал он журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о реалистичности выполнения национальных проектов в условиях мощного западного давления.

Премьер-министр подчеркнул, что задачи, связанные с наполнением национальных проектов, будут решаться эффективно.

Также Мишустин добавил, что стратегические сессии правительства по подготовке новых нацпроектов пройдут в июне-июле.

Ранее, 29 мая, Мишустин заявил, что к 1 сентября будут сформированы все мероприятия по нацпроектам. Их утвердят и профинансируют до декабря, указал он.

В тот же день президент РФ Владимир Путин указал на необходимость до конца лета скоординировать новые нацпроекты между собой. Он добавил, что расходы на реализацию национальных проектов станут ядром бюджетных трат.

7 мая Путин подписал указ о национальных целях развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. До этого, во время послания Федеральному собранию 29 февраля, он сообщил о запуске в России пяти новых нацпроектов.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Мишустин Михаил
нацпроекты