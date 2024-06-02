Посла КНР вызвали в МИД Ирана из-за позиции по островам в Персидском заливе

Посол Китая в Иране Цун Пэйу был вызван в МИД Исламской Республики для выражения ему протеста в связи с заявлениями китайской стороны об островах в Персидском заливе, принадлежность которых Ирану оспаривается Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом 2 июня сообщает Mehr.