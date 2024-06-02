Посла КНР вызвали в МИД Ирана из-за позиции по островам в Персидском заливе

Речь идет об островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса. Вопрос их принадлежности упоминался в совместном заявлении КНР и ОАЭ по итогам визита президента арабской страны шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Пекин. Отмечалось, что Китай поддерживает усилия ОАЭ по достижению мирного решения проблемы трех островов посредством двусторонних переговоров в соответствии с международным правом.
Как пишет агентство, представитель иранского внешнеполитического ведомства вручил Цун Пэйу ноту протеста в связи с поддержкой китайским правительством претензий ОАЭ на острова, которая содержится в 26-м пункте заявления.
На встрече помощник министра и директор департамента Персидского залива МИД Ирана Мохаммад Али Бек напомнил дипломату об «особых привилегированных отношениях между Ираном и Китаем» и заявил, что уважение суверенитета и территориальной целостности является фундаментальным принципом международных отношений.
«Он также подчеркнул вечную принадлежность трех иранских островов в Персидском заливе Исламской Республике Иран, добавив, что Иран отвергает любые претензии какой-либо стороны в этом отношении», — говорится в публикации.
В МИД страны также выразили надежду на то, что Китай скорректирует свою позицию по данному вопросу.
В декабре прошлого года МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России и выразил ему протест из-за итогового заявления участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), который прошел 20 декабря в Марракеше. В заявлении форума также упоминался вопрос о принадлежности трех островов в Персидском заливе.
Аналогичная ситуация произошла в июле 2023 года, когда Тегеран выразил протест Москве из-за заявления, подписанного российской стороной по итогам стратегического диалога с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб имеют стратегическое значение, так как располагаются перед Ормузским проливом, соединяющим Персидский залив с Индийским океаном. Острова находятся под контролем Тегерана с 1971 года.