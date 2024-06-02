В Amnesty International раскритиковали поправки в УК Молдавии

В парламенте Молдавии 23 мая зарегистрировали и вынесли на общественные обсуждения проект внесения поправок в уголовный кодекс, которые расширяют понятие «государственная измена». В частности, к ней приравняют: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства.