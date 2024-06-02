В Amnesty International раскритиковали поправки в УК Молдавии

«Поправка в УК Молдавии, принятая парламентом вызывает тревогу. Расширенное определение государственной измены является расплывчатым и открытым для злоупотреблений, представляет собой особую угрозу праву на свободу выражения мнений. Мы просим парламент отозвать этот закон, и призываем президента не подписывать его», — цитирует Тофана пресс-служба организации.
Как считают в Amnesty International, власти республики должны обеспечить, чтобы любой закон, ограничивающий право на свободу выражения мнения, и любые меры по реализации законодательства в интересах национальной безопасности, соответствовали требованиям международного права.
В парламенте Молдавии 23 мая зарегистрировали и вынесли на общественные обсуждения проект внесения поправок в уголовный кодекс, которые расширяют понятие «государственная измена». В частности, к ней приравняют: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства.
В пояснительной записке авторы поправок уточнили, что «враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации — организованной деятельности, с целью достижения враждебных целей через дезинформацию общества».