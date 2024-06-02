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Лукашенко сказал монголам, что им не дадут спокойной жизни, а ошибиться сейчас нельзя

Лукашенко сказал монголам, что им не дадут спокойной жизни, а ошибиться нельзя.

Источник: Телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с министром культуры Монголии Чинбатын Номин рассказал, что монголам не дадут спокойной жизни, а ошибиться сейчас нельзя. Видеофрагмент опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».

В видео говорится, что министр культуры будет избираться в 2024 году. На это президент Беларуси сказал:

— Многолетний мой опыт работы президентом говорит о том, что вы сейчас переживаете переломный период.

Глава государства уточнил, что это очень важный и опасный период.

— Вот вам нельзя ошибиться сейчас. Спокойной жизни вам не дадут.

Лукашенко обратил внимание на то, что Монголия является очень богатой страной, уточнив, что речь идет не только про каменный уголь.

— Это ценнейшие редкие минералы и полезные ископаемые.

В свою очередь, министр культуры отметила, что страна богата очень умными женщинами.

— Я вижу по вам, — подчеркнул президент Беларуси.

Лукашенко Александр