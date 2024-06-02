Лукашенко сказал монголам, что им не дадут спокойной жизни, а ошибиться сейчас нельзя

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с министром культуры Монголии Чинбатын Номин рассказал, что монголам не дадут спокойной жизни, а ошибиться сейчас нельзя. Видеофрагмент опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».