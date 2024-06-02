BBC: Макрон разрешил Украине бить по российским регионам французским оружием

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо разрешить Украине нейтрализовать военные объекты, с которых атакуют ее территории. «Такая риторика рассматривается как разрешение на использование ракет Storm Shadows/Scalps», — заявил в разговоре с BBC неназванный офицер военной авиации Франции.
Великобритания и Франция, которые поставляют Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow (или Scalp — так их называют во Франции), никак не ограничили их использование для нанесения ударов по России. Дальность их действия достигает 250 км.
На этой неделе официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России немецким оружием. До этого президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по российской территории.