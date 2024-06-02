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BBC: Макрон разрешил Украине бить по российским регионам французским оружием

Власти Франции одобрили использование своего оружия для ударов по территории России, сообщает BBC со ссылкой на источник. По его словам, теперь украинская армия с помощью французского оружия «может наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях, которые граничат с Украиной».

Источник: Reuters

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо разрешить Украине нейтрализовать военные объекты, с которых атакуют ее территории. «Такая риторика рассматривается как разрешение на использование ракет Storm Shadows/Scalps», — заявил в разговоре с BBC неназванный офицер военной авиации Франции.

Великобритания и Франция, которые поставляют Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow (или Scalp — так их называют во Франции), никак не ограничили их использование для нанесения ударов по России. Дальность их действия достигает 250 км.

На этой неделе официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России немецким оружием. До этого президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по российской территории.

Макрон Эмманюэль