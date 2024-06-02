BBC: Макрон разрешил Украине бить по российским регионам французским оружием

Власти Франции одобрили использование своего оружия для ударов по территории России, сообщает BBC со ссылкой на источник. По его словам, теперь украинская армия с помощью французского оружия «может наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях, которые граничат с Украиной».