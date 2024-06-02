Израиль согласился на предложенную Байденом сделку по Газе

Схожее заявление о том, что условия Израиля не поменялись, 1 июня сделала канцелярия израильского премьер-министра. «В рамках предложения Израиль будет продолжать настаивать на выполнении этих условий до того, как будет введено постоянное прекращение огня. Идея о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до того, как эти условия будут выполнены, является необоснованной», — говорится в публикации офиса Нетаньяху в X.