Минниханов посетил отремонтированный детский лагерь в Казани

«Молодая гвардия» находится в лесопарке «Лебяжье». В учреждении выполнили капремонт. Также в лагере побывали мэр Казани Ильсур Метшин, министр спорта РТ Владимир Леонов, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«При проведении работ на территории площадью 9,37 га были снесены почти все старые здания. На их месте построены 10 спальных и 2 административных корпуса. В них проведены водопровод и канализация, оборудованы прачечные и душевые», — отметили представители пресс-службы.
Напомним, в Казани стали торговать фейковыми путевками в детские лагеря.