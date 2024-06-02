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Мальдивы запретят въезд по израильским паспортам

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн — РИА Новости. Правительство Мальдив приняло решение запретить въезд в страну по израильским паспортам на фоне растущего общественного возмущения по поводу атак израильских сил на сектор Газа, сообщает издание Sun.

Источник: AP 2023

«Кабинет министров решил сегодня внести поправки в законодательство, необходимые для того, чтобы как можно скорее запретить въезд на Мальдивы по израильским паспортам», — заявил в воскресенье вечером министр внутренних дел Али Ихусан.

По его словам, решение было принято на заседании кабинета министров, состоявшемся ранее в тот же день. Как отметил министр, для ускорения реализации этого решения кабинет министров создал специальный комитет, в состав которого вошли глава МВД, генеральный прокурор и министры экономики, туризма и иностранных дел.

Кабинет министров также решил назначить специального посланника президента для исследования областей, в которых Палестине требуется поддержка со стороны Мальдив, провести сбор средств для помощи палестинцам через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), провести общенациональный митинг под лозунгом «Мальдивцы в солидарности с Палестиной», а также переговоры с другими мусульманскими странами для ускорения решения палестинского конфликта.

Решение правительства Мальдив о запрете израильских паспортов было принято после того, как депутат от главной оппозиционной Мальдивской демократической партии Микаил Ахмед Насим на прошлой неделе представил поправку к закону об иммиграции, запрещающую въезд израильским гражданам.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП «Рафах» со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

дипломатия