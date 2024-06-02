Мальдивы запретят въезд по израильским паспортам

По его словам, решение было принято на заседании кабинета министров, состоявшемся ранее в тот же день. Как отметил министр, для ускорения реализации этого решения кабинет министров создал специальный комитет, в состав которого вошли глава МВД, генеральный прокурор и министры экономики, туризма и иностранных дел.