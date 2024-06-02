«Мы в Молдавии наблюдаем сейчас фальсификацию отечественной истории. Подмена молдавской идентичности румынской, отказ от собственного языка и культурного наследия облегчают процесс поглощения Молдавией Румынией. Не секрет, что сейчас практически все руководство республики являются гражданами соседней страны. Поглощение является главной целью так называемых евроинтеграторов, которые борются с молдавской идентичностью. К сожалению, наши соседи румыны не признают нас народом, который имеет право на собственную землю, на собственную историю. Мы имеем право называть свой родной язык (молдавский) так, как хотим его называть. Сейчас идет форсированная румынизация населения», — сказал журналистам в Кишиневе Кориненко.